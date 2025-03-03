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«Я за конкуренцию». Дмитрий Воробьёв — о слухах о покупке нападающего «Локомотивом»

«Я за конкуренцию». Дмитрий Воробьёв — о слухах о покупке нападающего «Локомотивом»
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Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв заявил, что не переживал по поводу слухов о возможной покупке командой нового нападающего в зимнее трансферное окно.

— Не переживал, когда зимой каждый день появлялись новые фамилии форвардов, которых хотел купить «Локомотив»?
— Нет, я всегда за конкуренцию. У нас и сейчас она на хорошем уровне, поэтому мы все работали и не обращали внимания на все эти слухи.

— Ставишь задачу весной стать тем самым «киллером», которого не купили зимой?
— Я не раз говорил, что результаты команды для меня на первом месте. А буду я забивать или другой — не так важно. Главное — приносить пользу команде, чтобы она набирала свои очки, — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Воробьёв сыграл за «Локомотив» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 3 млн.

За свою профессиональную игровую карьеру Воробьёв выступал за чешский «Градец-Кралове», «Пари НН», «Волгарь», «Оренбург» и «Сочи».

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