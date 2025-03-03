Защитник «Химок» Голубович высказался об уходе 10 футболистов из команды зимой

Сербский защитник «Химок» Петар Голубович прокомментировал уход 10 игроков подмосковной команды этой зимой.

«Мы провели зимние сборы в Анталье. Это была хорошая подготовка. Мы много работали над тактикой и обороной. Это нормально, что зимой команду покинули 10 футболистов. В футболе, как и в любом другом спорта, игроки меняются, но мы фокусируемся на тех футболистах, которые выступают в «Химках». Мы — хорошая команда и делаем всё, что в наших силах.

Многие качественные игроки покинули клуб зимой, они пытаются найти шансы в других командах. Надо уважать их решение, но, несмотря на ситуацию, мы должны сфокусироваться на своей команде. Я желаю им удачи в новых клубах», — сказал Голубович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.