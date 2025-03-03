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Трансферы Вендела из «Зенита» и Роке из «Барселоны» стали самыми дорогими в истории ЮА

Трансферы Вендела из «Зенита» и Роке из «Барселоны» стали самыми дорогими в истории ЮА
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Переход бразильского полузащитника «Зенита» Вендела в «Ботафого» за € 20 млн стал стал вторым самым дорогим приобретением в истории Южной Америки. Об этом сообщает Transfermarkt. Рекорд также был установлен минувшей зимой — самым дорогим входящим трансфером стал переход форварда Витора Роке из «Барселоны» в «Палмейрас» за € 25,5 млн.

По данным источника, клубы бразильской Серии А в сезоне-2024/2025 целиком обновили топ-5 самых дорогих покупок в истории континента. Помимо подписаний Роке и Вендела, в список вошли трансфер полузащитника Тьяго Альмады из «Атланты» в «Ботафого» за € 19,5 млн и переход полузащитника Карлоса Алькараса из «Саутгемптона» во «Фламенго» за € 18 млн.

Самые дорогие приобретения в истории клубов Южной Америки:

1. Витор Роке — «Барселона» — «Палмейрас» — € 25,5 млн (2024/2025);
2. Вендел — «Зенит» — «Ботафого» — € 20 млн (2025/2026);
3. Тьяго Альмада — «Атланта» — «Ботафого» — € 19,5 млн (2024/2025);
4. Паулиньо — «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» — € 18 млн (2024/2025);
5. Карлос Алькарас — «Саутгемптон» — «Фламенго» — € 18 млн (2024/2025);
6. Габриэл Барбоза — «Интер» — «Фламенго» — € 17,5 млн (2019/2020);
7. Луис Энрике — «Бетис» — «Ботафого» — € 16 млн (2023/2024);
8. Жерсон — «Марсель» — «Фламенго» — € 15 млн (2022/2023).

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