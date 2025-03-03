Капелло — о Ямале: говорили, что он новый Месси, но Ламин не достигнет этого уровня

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Фабио Капелло высказался о сравнении вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси, который ранее также выступал за сине-гранатовых.

«Он парень, который добивается больших успехов. Когда он начинал в «Барселоне», говорили, что он новый Месси, но нет, он не достигнет этого уровня. Он экстраординарный, потрясающий, топ-игрок, но у него нет гения Месси», – приводит слова Капелло Marca.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль сыграл за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.