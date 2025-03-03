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Утверждён новый состав бюро исполкома РФС

Утверждён новый состав бюро исполкома РФС
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Утверждён новый состав бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс‑служба организации.

В состав бюро исполкома Российского футбольного союза включены в том числе первый вице‑президент РФС Никита Симонян, глава РПЛ и вице‑президент РФС Александр Алаев, президент ЦСКА и вице‑президент РФС Евгений Гинер. Заседание исполкома РФС состоялось в формате видеоконференцсвязи.

Полностью состав бюро исполкома выглядит следующим образом:

Александр Дюков — президент РФС;

Никита Симонян — первый вице‑президент РФС;

Александр Алаев, Александр Бельский, Евгений Гинер, Игорь Каменской, Денис Соловьёв, Полина Юмашева — вице‑президенты РФС.

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