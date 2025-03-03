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Жоаозиньо: рад за Дугласа Сантоса, надеюсь увидеть его в футболке сборной России

Жоаозиньо: рад за Дугласа Сантоса, надеюсь увидеть его в футболке сборной России
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Экс-футболист «Краснодара» и «Сочи» Жоаозиньо поделился мнением о попадении защитника санкт-петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России.

«Я рад за Дугласа. Надеюсь увидеть его в футболке сборной России. Для меня он один из лучших игроков чемпионата России на сегодняшний день, он действительно заслуживает этого вызова», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Дуглас Сантос сыграл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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