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Министерство спорта Украины лишило тренера «Зенита» Анатолия Тимощука званий

Министерство спорта Украины лишило тренера «Зенита» Анатолия Тимощука званий
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Министерство молодёжи и спорта Украины лишило званий мастера спорта и заслуженного мастера спорта Анатолия Тимощука, тренера санкт-петербургского «Зенита». Данная информация размещена на сайте министерства.

Анатолий Александрович Тимощук — экс-полузащитник донецкого «Шахтёра», мюнхенской «Баварии», алма-атинского «Кайрата» и национальной команды Украины. Он также выступал за санкт-петербургский «Зенит», после чего вошёл в тренерский штаб сине-бело-голубых.

В марте 2022 года Тимощука решением контрольно-дисциплинарной комиссии Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишили тренерской лицензии, выданной центром лицензирования УАФ, титулов победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка Украины. Он был исключён из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Также ассоциация пожизненно запретила Тимощуку заниматься футбольной деятельностью на территории Украины. Тимощук обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ, его апелляция была отклонена. В декабре 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что украинская сторона не может лишить Тимощука титулов.

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