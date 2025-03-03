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Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири получил надрыв мышцы бедра в матче с «Химками»

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири получил надрыв мышцы бедра в матче с «Химками»
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Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири получил травму в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1). Как сообщает официальный сайт «Факела», у капитана команды выявлен надрыв портняжной мышцы бедра. Срок восстановления составит около трёх недель.

«Скорейшего возвращения на поле, капитан!» — говорится в обращении пресс-службы клуба.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 14 набранных очков в 19 турах. Отставание от зоны стыковых матчей составляет два очка. От 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, «Факел» отделяют пять очков.

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