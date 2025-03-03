«Атланта Юнайтед» отпустит Ал. Миранчука на товарищеский матч сборной России с Замбией

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер заявил, что клуб МЛС не будет препятствовать поездке хавбека команды Алексея Миранчука в расположение российской сборной.

«Мы не блокируем международные вызовы на матчи национальных команд. Если Алексей будет вызван в команду и захочет поехать, мы не будем блокировать это.

В нашей команде есть несколько игроков, которые, скорее всего, пропустят встречу 22 марта из-за международных игр за свои сборные, и Алексей в теории может быть среди них», — приводит слова Винклера Sport24.

Ранее стало известно, что Алексей Миранчук вошёл в расширенный список сборной России из 42 игроков на мартовскую паузу. Подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу с национальной командой Замбии.

22 марта «Атланта Юнайтед» сыграет с «Цинциннати» в рамках МЛС.