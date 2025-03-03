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«Нас чуть-чуть «поддушивают». Игрок «Факела» Альшин — о судействе в игре с «Химками»

«Нас чуть-чуть «поддушивают». Игрок «Факела» Альшин — о судействе в игре с «Химками»
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Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин раскритиковал работу главного арбитра Евгения Кукуляка в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'    

«В матче с «Химками» с нашей стороны была хорошая игра. Мы владели инициативой и доминировали, но были и спорные судейские моменты. Нас чуть-чуть «поддушивают». Были непонятные фолы: в одну сторону свистят, а в другую — нет. Посмотрим, как будет дальше. Надеюсь, всё будет хорошо. По игре мы выглядели лучше и играли как дома благодаря нашим болельщикам.

Мы рады, что возобновили чемпионат России, но расстроены результатом матча с «Химками». Если будем продолжать играть так же, очки 100% придут», — сказал Альшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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