«Нас чуть-чуть «поддушивают». Игрок «Факела» Альшин — о судействе в игре с «Химками»

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин раскритиковал работу главного арбитра Евгения Кукуляка в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1).

«В матче с «Химками» с нашей стороны была хорошая игра. Мы владели инициативой и доминировали, но были и спорные судейские моменты. Нас чуть-чуть «поддушивают». Были непонятные фолы: в одну сторону свистят, а в другую — нет. Посмотрим, как будет дальше. Надеюсь, всё будет хорошо. По игре мы выглядели лучше и играли как дома благодаря нашим болельщикам.

Мы рады, что возобновили чемпионат России, но расстроены результатом матча с «Химками». Если будем продолжать играть так же, очки 100% придут», — сказал Альшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.