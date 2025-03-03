Глебов: уход Карпина из «Ростова»? Неожиданно было, но это его решение

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Уход Карпина из «Ростова»? Неожиданно было, но это его решение. Надо уважать и поддержать его, наверное», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды. 56-летний специалист объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.

Данил Глебов перебрался в московское «Динамо» из «Ростова» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 8 млн.

Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 19 матчей.