На Украине лишили экс-игрока сборной Грузии Каладзе спортивного звания

Министерство молодёжи и спорта Украины лишило звания мастера международного спорта мэра Тбилиси Каху Каладзе. Данная информация размещена на сайте министерства.

Каха Карлович Каладзе — экс-защитник национальной команды Грузии. После завершения профессиональной игровой карьеры он занялся политикой. Каладзе начал свою профессиональную игровую карьеру в 1993 году, выступая за тбилисское «Динамо», где за пять лет провёл 82 игры и выиграл при этом пять титулов чемпиона Грузии.

В 1998 году он перешёл в киевское «Динамо», где трижды становился чемпионом Украины и также три раза брал Кубок страны. За «Динамо» Каха провёл 71 матч до 2001 года, когда он был подписан итальянским «Миланом». С «Миланом» он выиграл один чемпионат Италии, два раза становился победителем Лиги чемпионов УЕФА, по одному разу становился победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Летом 2010 года Каладзе перешёл в «Дженоа» на правах свободного агента. За два года в «Дженоа» он сыграл 56 матчей и забил два гола. В мае 2012 года Каха объявил о завершении футбольной карьеры.