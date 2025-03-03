Карпин: то, что ЦСКА поменял схему, на сборную России никак не влияет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что смена схемы в ЦСКА не окажет влияния на позиции армейцев Игоря Дивеева и Ивана Облякова в национальной команде.

«То, что ЦСКА поменял схему, на сборную России никак не влияет. Мы больше обращаем внимание на индивидуальные качества игроков. Дивеев может сыграть одинаково хорошо и в два центральных защитника, и в три. Тот же Обляков может менять позицию. Футболисты сборной на то и игроки сборной, потому что быстро реагируют на смену схемы», — поделился Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Сборная России проведёт первый в 2025 году тренировочный сбор в марте. Соперником подопечных Валерия Карпина по товарищескому матчу станет сборная Замбии. Игра пройдёт 25 марта. В расширенный список сборной России из 42 человек попали пять футболистов ЦСКА: защитники Игорь Дивеев, Данил Круговой, полузащитники Матвей Кисляк, Иван Обляков и нападающий Тамерлан Мусаев.