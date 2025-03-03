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«Я невиновен». Экс-президент ФИФА Блаттер — об обвинении в мошенничестве

«Я невиновен». Экс-президент ФИФА Блаттер — об обвинении в мошенничестве
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88-летний экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер сегодня, 3 марта, заявил в швейцарском суде, что он невиновен в деле о мошенничестве, после того, как федеральный прокурор Швейцарии подал апелляцию на решение об оправдании щвейцарца в 2022 году.

«Когда вы говорите о лжи, лжи и обмане, это не я. Такого не было за всю мою жизнь. В моей семье был принцип – мы берём только те деньги, которые заработали. Я невиновен», — приводит слова Блаттера Reuters.

Напомним, Йозеф Блаттер и бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини обвинялись в мошенничестве. Суд рассматривал эпизод с платежом в размере 2 млн швейцарских франков, организованном Блаттером для Платини в 2011 году, и в 2022 году оправдал обоих чиновников.

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