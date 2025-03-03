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Тренер «Лиона» Фонсека может быть дисквалифицирован на семь месяцев за стычку с судьёй

Тренер «Лиона» Фонсека может быть дисквалифицирован на семь месяцев за стычку с судьёй
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Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека может быть дисквалифицирован на срок до семи месяцев после удаления в матче 24-го тура с «Брестом» (2:1). Об этом сообщает RMC Sport. Напомним, португальский специалист столкнулся с главным арбитром встречи Бенуа Мийо в компенсированное ко второму тайму время и начал агрессивно высказывать претензии. Судью и тренера разнял полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 1
Брест
Брест
0:1 Лала – 15'     1:1 Ляказетт – 24'     2:1 Ляказетт – 82'    

Паулу Фонсека принёс свои извинения за данный инцидент на послематчевой пресс-конференции. По данным источника, однако, дисциплинарный комитет Лиги 1 планирует применить серьёзные санкции по отношению к португальцу.

Сообщается, что поведение Фонсеки подпадает под статью 8 дисциплинарного комитета об «устрашающем или угрожающем поведении». В своде правил лиги говорится: «Все слова, жесты и/или отношение, которые могут внушить страх, являются устрашающими. Являются угрожающими все слова, жесты и/или отношение, выражающие идею нанесения ущерба физической неприкосновенности человека».

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