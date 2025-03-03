«Сочи» сыграл вничью с саратовским «Соколом» в 22-м туре Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Сочи» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 0:0.

В течение всего матча обе команды пытались распечатать ворота соперника, но счёт так и не был открыт.

После 22 сыгранных матчей «Сочи» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 38 очков. Саратовский «Сокол» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 20 очков. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 46 очков.