Агент Гурцкая — о тренере «Динамо» Личке: занимается ерундой, приближает свою отставку

Известный агент Тимур Гурцкая критически высказался о работе главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

– Мне стало казаться, что Личка просто стал заниматься ерундой. Всеми заявлениями он максимально приближает отставку.

– Какими заявлениями?

– Он опять сказал, что на поле была одна команда, а «Ростов» выглядел лучше. Мы это, во-первых, уже слышали месяц назад, не надо было это повторять. А во-вторых, у меня вопрос…

Ты готовишь команду два месяца, почему твоя команда выглядит плохо? Это к кому вопрос? Личку надо было увольнять после проигранного матча с «Краснодаром» в прошлом сезоне.

– Почему?

– У них систематические ошибки как были, так и есть. Личка игру в обороне не поставит, хоть ты ему кого хочешь купишь. И то, что он стал тасовать состав, что он постоянно ноет…

Я не понимаю, чего вы радуетесь. Выходит тренер, который говорит, что та команда играла лучше. Ты зачем готовил эту команду два месяца?

– Он должен врать?

– Он должен честно сказать: «Я мудак, проиграл (в оригинале употреблено нецензурное слово. – Прим. «Чемпионата») матч».

– Какие у него ошибки были в матче с «Ростовом»?

– Проблемы в обороне.

– Это неконкретно.

– Проблема в том, что выпускает на первую же игру несыгранного Глебова. Пара Бальбуэна – Маричаль уже очень ограничена.

– А кого ставить? Центральных защитников больше нет, Майсторович не восстановился, Фернандес по медицинским показаниям пропускал матч.

– Тогда надо было ставить Фомина, он хотя бы знает, как играть с Бальбуэной и Фернандесом, — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 19 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с махачкалинским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.