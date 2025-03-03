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«Локомотив» назначил Гильерме координатором по развитию вратарей молодёжного футбола

«Локомотив» назначил Гильерме координатором по развитию вратарей молодёжного футбола
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Экс-вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме вернулся в московский клуб. Железнодорожники объявили о назначении бывшего голкипера сборной России на пост координатора по развитию и подготовке вратарей молодёжного футбола «Локомотива».

Сообщается, что Гильерме присоединился к Департаменту развития молодёжного футбола «Локомотива» и будет работать с молодыми голкиперами команд Академии и молодёжной команды.

«Добро пожаловать домой, Гиля!» — говорится в обращении пресс-службы в официальном телеграм-канале Академии ФК «Локомотив».

Гильерме выступал за «Локомотив» с августа 2007 года по июль 2024-го. На его счету 387 матчей за клуб во всех турнирах.

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