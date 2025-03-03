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Радченко раскритиковал попадание Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России

Радченко раскритиковал попадание Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Радченко прокомментировал попадение защитника санкт-петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России.

«Моя позиция относительно Сантоса — иностранцы не должны играть за сборную России. В такой большой стране надо искать именно наших российских футболистов. Я, наверное, старого поколения — нам не нужно было, чтобы к нам приезжали иностранцы, создавали конкуренцию, а мы на них смотрели. У нас самих была большая конкуренция на одно место, за него надо было бороться», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Дуглас Сантос сыграл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

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