Александр Бубнов объяснил, почему не появлялся в эфире с 2018 года

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, почему продолжительное время отсутствовал в эфирах.

«До меня доходили слухи, что я сошёл с ума, некоторые считали, что я умер. Третьи говорили, что это не Бубнов говорит [пишет], это за него. Сейчас стараюсь говорить корректно, это с возрастом, хотя могу сказать, как и раньше.

У меня были серьёзные проблемы, с ногами. Могло произойти так, что мне пришлось бы менять оба коленных сустава. Иначе бы я попал в инвалидную коляску. Я лежал в больнице, но кардиологи не дали добро. Потом один известный хирург сказал: «Саш, пока ходишь — ходи. Когда сядешь в инвалидную коляску — сделаешь операцию». И я стал ходить, меньше нагрузки стал давать, плавать. И всё вернулось на круги своя. Сейчас чувствую себя прекрасно. Могу поехать куда угодно, в студии», — поделился Бубнов в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».