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Радченко: травма Тюкавина может повлиять на дальнейший переход в европейский клуб

Радченко: травма Тюкавина может повлиять на дальнейший переход в европейский клуб
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о травме форварда «Динамо» Константина Тюкавина. Напомним, нападающий бело-голубых выбыл на срок около полугода из-за травмы крестообразных связок колена, полученной в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

«Потеря Тюкавина очень-очень сильная для «Динамо». В атаке Константин был ключевым футболистом. У него в карьере случилась серьёзная травма, пожелаю ему скорейшего выздоровления. Такие моменты случаются, парню не подфартило.

Европейские клубы при подписании игрока рассматривают повреждения, которые были у него раньше. Это может повлиять на дальнейший трансфер футболиста в Европу», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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