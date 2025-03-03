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Лаксальт: считаю, что молодые ребята в «Динамо» превосходят меня по таланту

Лаксальт: считаю, что молодые ребята в «Динамо» превосходят меня по таланту
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением об уровне игры молодых футболистов московского клуба.

«Они не должны расслабляться и останавливаться на достигнутом, они должны всегда расти. Считаю, что молодые ребята в «Динамо» превосходят меня по таланту. Я восемь лет играл в Европе, а они ничем не хуже меня! Я не сильнее их, а в чём-то они меня превосходят. Им нужно работать, работать и ещё раз работать. Нет предела совершенству», — приводит слова Лаксальта Metaratings.

В нынешнем сезоне Диего Лаксальт сыграл за московское «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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