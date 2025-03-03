Олейников: особого настроя на «Краснодар» нет, просто так получается, что им забиваю чаще
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Футболист самарских «Крыльев Советов» Иван Олейников высказался по поводу того, что часто забивает в ворота «Краснодара».
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 41' 1:1 Са – 48'
«Особый настрой на «Краснодар»? Такого точно нет, просто так получается, что им забиваю чаще всего. Я забил в ворота «Краснодара» четыре гола, два — на их стадионе, не знаю, как это объяснить. Есть, наверное, какая-то доля везения в этом», — приводит слова Олейникова «РБ Спорт».
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром» (1:1) Иван Олейников открыл счёт на 41-й минуте, забив уже четвёртый мяч в ворота «быков» за всю свою карьеру.
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