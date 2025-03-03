Агент Гурцкая — о «Динамо»: Личку уберут в мартовскую паузу

Известный агент Тимур Гурцкая уверен в скорой отставке главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

– Сколько матчей вы даёте Личке в «Динамо»?

– Две игры. В мартовскую паузу его уберут.

– Кто виноват в том, что его вовремя не уволили?

– «Динамо» было под впечатлением от третьего места в прошлом году, они не могут убрать тренера с третьим местом. Они бы с удовольствием его убрали.

– Кто должен его уволить?

– Должен принять решение, конечно, [Дмитрий] Гафин (председатель совета директоров московского «Динамо». — Прим. «Чемпионата»). Генеральный директор или председатель совета директоров.

– Карпин будет в «Динамо»?

– Мне бы этого хотелось, — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 19 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с махачкалинским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.