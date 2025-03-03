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Голенков рассказал, какие четыре футболиста «Ростова» стали капитанами после ухода Глебова

Голенков рассказал, какие четыре футболиста «Ростова» стали капитанами после ухода Глебова
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Форвард «Ростова» Егор Голенков рассказал, что был назначен одним из капитанов команды после ухода полузащитника Данила Глебова в «Динамо» в зимнее трансферное окно.

«Джонатан Альба обозначил, что в команде четыре капитана – на каждую игру будет выходить новый. Ребята из списка капитанов – это Комличенко, Осипенко, Байрамян и я соответственно. Для меня большая честь присутствовать в этом списке!» – цитирует Голенкова «РБ Спорт».

Данил Глебов перешёл из «Ростова» в «Динамо» за € 8 млн в последний день трансферного окна. В первой части сезона Глебов выходил на поле с капитанской повязкой в 17 из 18 встреч «Ростова» в Российской Премьер-Лиге. В единственном матче, который Глебов пропускал из-за дисквалификации — в 14-м туре с «Динамо» (1:1) — капитаном «Ростова» был защитник Максим Осипенко. В 19-м туре с «Динамо» (1:1) команду с капитанской повязкой вывел форвард Николай Комличенко.

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