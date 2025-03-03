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Арбитр Федотов объяснил, почему судья не дал прямую красную за фол на Маркиньосе

Арбитр Федотов объяснил, почему судья не дал прямую красную за фол на Маркиньосе
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Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором московский «Спартак» на своём поле принимал «Оренбург» (2:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Несложная игра для Кукуяна. Но это касается всех матчей в туре. Для судей это хорошо — можно спокойно вкатиться после сборов. На 43-й минуте правильно отменили гол «Спартака», это простой эпизод: игрок находился за линией офсайда. Сложнее момент был со второй жёлтой карточкой игроку «Оренбурга».

Его спасло, что нога пошла шипами в голень, но ушла вскользь. Прямой красной карточки не было именно поэтому», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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