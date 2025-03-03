Арбитр Федотов объяснил, почему судья не дал прямую красную за фол на Маркиньосе

Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором московский «Спартак» на своём поле принимал «Оренбург» (2:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

«Несложная игра для Кукуяна. Но это касается всех матчей в туре. Для судей это хорошо — можно спокойно вкатиться после сборов. На 43-й минуте правильно отменили гол «Спартака», это простой эпизод: игрок находился за линией офсайда. Сложнее момент был со второй жёлтой карточкой игроку «Оренбурга».

Его спасло, что нога пошла шипами в голень, но ушла вскользь. Прямой красной карточки не было именно поэтому», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.