Виталий Кафанов объяснил логику выбора вратарей сборной России на матч с Замбией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, на чём основывалось включение вратарей в расширенный список национальной команды на тренировочный сбор в марте.

«В связи с тем, что в этом году прошёл только один тур РПЛ, список составлялся исходя из того, кто лучше зарекомендовал себя в первой половине сезона, а также зимних сборов клубов. За это время я посмотрел и пообщался со всеми, кроме Стаса Агкацева. С учётом соперника, с которым мы играем на ближайшем сборе, было принято решение пригласить на сбор вратарей, выступающих в России.

Перед началом сбора состоятся ещё два тура РПЛ и матчи Кубка России, поэтому возможны изменения. По итогам этих игр будет принято решение, три или четыре вратаря оставлять на сбор. В заявку на матч, как обычно, включаются три вратаря», — цитирует Кафанова официальный сайт РФС.

В расширенный список сборной России на мартовский тренировочный сбор попали пять вратарей: Евгений Ставер («Рубин», Казань), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»). В рамках тренировочного сбора подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу со сборной Замбии 25 марта.