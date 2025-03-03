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Ротор — Урал, результат матча 3 марта 2025, счёт 0:0, Первая лига 2024-2025

«Ротор» и «Урал» не выявили победителя в 22-м туре Первой лиги
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Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались волгоградский «Ротор» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Итоговый результат — 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 22-й тур
03 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

В течение всего матча обе команды пытались распечатать ворота соперника, но счёт так и не был открыт.

После 22 сыгранных встреч «Ротор» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очко. «Урал» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 38 очков. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 46 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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