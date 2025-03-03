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«Нервно для Сухого, не похоже на него». Игорь Федотов — о судействе в матче «Локомотива»

«Нервно для Сухого, не похоже на него». Игорь Федотов — о судействе в матче «Локомотива»
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Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором махачкалинское «Динамо» на своём поле принимало московский «Локомотив» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 9'     1:1 Воробьёв – 84'    

«Нервно для Сухого, не похоже на него. Это, наверное, связано даже не с перерывом, а с какими-то другими моментами. Нервно, дёргано. На сборах, видимо, сказали быстрее передвигаться, и Сухому пришлось это делать. Но выглядело так, будто он никогда раньше этого не делал.

В игру Сухой вошёл примерно со второй половины второго тайма. Что касается моментов, он не показал жёлтую игроку «Локо» за удар локтем, хотя даже была кровь. И не показал жёлтую игроку «Динамо» за наступ», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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