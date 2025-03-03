«Нервно для Сухого, не похоже на него». Игорь Федотов — о судействе в матче «Локомотива»

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором махачкалинское «Динамо» на своём поле принимало московский «Локомотив» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

«Нервно для Сухого, не похоже на него. Это, наверное, связано даже не с перерывом, а с какими-то другими моментами. Нервно, дёргано. На сборах, видимо, сказали быстрее передвигаться, и Сухому пришлось это делать. Но выглядело так, будто он никогда раньше этого не делал.

В игру Сухой вошёл примерно со второй половины второго тайма. Что касается моментов, он не показал жёлтую игроку «Локо» за удар локтем, хотя даже была кровь. И не показал жёлтую игроку «Динамо» за наступ», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.