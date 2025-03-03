Игорь Федотов объяснил, почему судья не дал Соболеву жёлтую за симуляцию в матче с ЦСКА

Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своём поле принимал московский ЦСКА (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Хорошая работа Иванова. Такие игры надо проходить именно так. Когда и сказать ничего нельзя на пресс-конференции, и по моментам не высказаться. Говорить можно только про Соболева. Здесь я полностью на стороне Иванова. Натягивать Соболева на жёлтую за симуляцию не было смысла.

В обоих моментах присутствовал контакт. Если бы не он, мы бы говорили о симуляции. Департамент требует, чтобы игроков наказывали за то, что они рисуют фол без контакта. Для меня главное, что не было пенальти ни в одном из моментов», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.