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Игорь Федотов объяснил, почему судья не дал Соболеву жёлтую за симуляцию в матче с ЦСКА

Игорь Федотов объяснил, почему судья не дал Соболеву жёлтую за симуляцию в матче с ЦСКА
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Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своём поле принимал московский ЦСКА (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Хорошая работа Иванова. Такие игры надо проходить именно так. Когда и сказать ничего нельзя на пресс-конференции, и по моментам не высказаться. Говорить можно только про Соболева. Здесь я полностью на стороне Иванова. Натягивать Соболева на жёлтую за симуляцию не было смысла.

В обоих моментах присутствовал контакт. Если бы не он, мы бы говорили о симуляции. Департамент требует, чтобы игроков наказывали за то, что они рисуют фол без контакта. Для меня главное, что не было пенальти ни в одном из моментов», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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