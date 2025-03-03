Сегодня, 3 марта, прошли два матча 22-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 3 марта:

«Сочи» — «Сокол» — 0:0;

«Ротор» — «Урал» — 0:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 46 очков после 22 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 43 очка. Третье место с 39 очками занимает «Черноморец». Четвёрку замыкает екатеринбургский «Урал», набравший 38 очков. В зоне вылета располагаются «Тюмень» (15), «Алания» (18) и «Сокол» (20).