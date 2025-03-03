Мелбет Первая лига сезона-2024/2025: результаты матчей 22-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 3 марта, завершился 22-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
1 марта, суббота:
«Енисей» — «Алания» — 1:0;
«Черноморец» — «Торпедо» Москва — 2:0;
«КАМАЗ» — «Арсенал» Тула — 2:1.
2 марта, воскресенье:
«Чайка» — «Уфа» — 1:1;
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск» — 0:1;
«Балтика» — «Шинник» — 0:0;
«Родина» — «Тюмень» — 0:1.
3 марта, понедельник:
«Сочи» — «Сокол» — 0:0;
«Ротор» — «Урал» — 0:0.
Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 46 очков после 22 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 43 очка. Третье место с 39 очками занимает «Черноморец». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (15), «Алания» (18) и «Сокол» (20).