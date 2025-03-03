Мелбет Первая лига сезона-2024/2025: результаты матчей 22-го тура и турнирная таблица

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Сегодня, 3 марта, завершился 22-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

1 марта, суббота:

«Енисей» — «Алания» — 1:0;

«Черноморец» — «Торпедо» Москва — 2:0;

«КАМАЗ» — «Арсенал» Тула — 2:1.

2 марта, воскресенье:

«Чайка» — «Уфа» — 1:1;

«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск» — 0:1;

«Балтика» — «Шинник» — 0:0;

«Родина» — «Тюмень» — 0:1.

3 марта, понедельник:

«Сочи» — «Сокол» — 0:0;

«Ротор» — «Урал» — 0:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 46 очков после 22 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 43 очка. Третье место с 39 очками занимает «Черноморец». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (15), «Алания» (18) и «Сокол» (20).