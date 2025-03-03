Тренер сборной России Кафанов рассказал, на какой товарищеский матч Сафонов получит вызов

Тренер вратарей национальной команды России Виталий Кафанов высказался об отсутствии голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в расширенном списке сборной на мартовский товарищеский матч с Замбией и рассказал, когда тот может быть вызван в национальную команду.

«Почему Матвея Сафонова нет в расширенном списке сборной? Мы решили не вызывать наших российских вратарей, играющих за рубежом. У него сейчас есть практика в «ПСЖ». Во встрече с Замбией хотим дать сыграть вратарям из РПЛ. Если будет возможность, то сразу двоим по тайму. Пока не знаю, кто это будет.

Ситуация с бывшей женой никак не связана с отсутствием Сафонова в списке сборной. Наоборот, в июне у нас будет матч с Нигерией, и мы хотим видеть на нём Матвея, потому что соперник очень сильный», — приводит слова Кафанова Sport24.

В расширенный список национальной команды России из 42 игроков вошли пять голкиперов: Евгений Ставер («Рубин»), Андрей Лунёв («Динамо Москва»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит») и Станислав Агкацев («Краснодар»).