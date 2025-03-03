Экс-тренер новичка сборной России Ибишева: левые специалисты не хотели брать его в «Ахмат»

Бывший главный тренер «Ахмата» Иса Байтиев прокомментировал включение в расширенный список сборной России на мартовский тренировочный сбор защитника грозненцев Турпала-Али Ибишева.

«Ибишева не хотели брать в «Ахмат». Говорили, что он не соответствует уровню, а я говорил, что соответствует. У меня был разговор с Ромащенко, когда он только возглавил «Ахмат», я его очень настойчиво попросил забрать Ибишева. Говорил: «Что вы делаете? Возьмите пацана». Он послушал — и вот результат. Но здесь не Ромащенко виноват, а те, кто занимается селекцией. У нас много таких «левых» специалистов, которые «очень хорошо» разбираются в футболе. Хотя недавно Ибишева снова хотели куда-то отправить. Два часа назад он со мной связывался, благодарил, потому что он мальчик ранимый, для него самое главное — доверие, а остальное он всё сделает.

Знаю, что к Ибишеву уже есть интерес от других клубов — выходили на меня, руководство. Наверное, в данный момент остаётся в «Ахмате», а дальше видно будет. Главное, что он попал в расширенный список. Я ему сказал, чтобы он держался, пахал, работал, меньше интервью давал», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.