Станислав Черчесов оценил первый тур РПЛ после зимней паузы

Российский тренер Станислав Черчесов оценил 19-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Воочию смотрел лишь «Химки» — «Факел», потому что играли в Москве, но и все остальные почти все посмотрел. Могу уверенно сказать, что все играли с большим желанием. Качество футбола, понятно, пока не может быть оптимальным в первом туре. А так играли с энтузиазмом, интенсивно.

Было много борьбы. Ни одна команда за счёт класса [не победила], только «Спартак» 2:0 выиграл, все остальные — 1:1, 1:0 и так далее», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

За свою тренерскую карьеру Черчесов возглавлял австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», московский «Спартак», «Жемчужину-Сочи», грозненский «Ахмат», пермский «Амкар», московское «Динамо», польскую «Легию», венгерский «Фенецварош», национальные команды России и Казахстана.