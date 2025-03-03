«У него тяжёлый жизненный путь». Байтиев охарактеризовал новичка сборной России Ибишева

Экс-тренер «Ахмата» Иса Байтиев прокомментировал включение защитника грозненского клуба Турпала-Али Ибишева в расширенный список сборной России на товарищеский матч с Замбией 25 марта.

«Мне очень много пришлось потрудиться, чтобы Ибишева взяли в «Ахмат», потому что футболиста со стороны взять легче, чем готовить молодого. У него есть все качества — скорость, рост, очень хорошо играет головой, есть первый пас. Главноё — доверие. Я очень рад, что у нас есть такой тренер — Карпин, который обращает внимание на настоящих футболистов. Он видит качества.

Я вообще не сомневаюсь, что в будущем он станет основным игроком сборной. На сегодняшний день он один из самых быстрых центральных защитников в России. Некоторые моменты, которые надо доработать, Карпин поправит. Он будет очень качественным футболистом и человек порядочный. Спасибо Валерию Карпину, что обратил на него внимание, он не подведёт. А мы рады за этого мальчика, потому что он проходит очень тяжёлый жизненный путь», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.