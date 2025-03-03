Голенков рассказал, как ошибочно решил, что Карпин хочет вызвать его в сборную России

Форвард «Ростова» Егор Голенков поделился историей о звонке от главного тренера сборной России и экс-тренера «Ростова» Валерия Карпина перед матчем национальной команды.

«За несколько дней до матча сборной России с Брунеем мне позвонил Георгиевич, но я не успел подойти к телефону. После пропущенного приходит СМС: «Егор, занят?» Я сразу начал думать, что, наверное, что-то не так с нападающими в команде и Георгиевич хочет вызвать меня. Но нет! В итоге мы созвонились, и я услышал вопросы, связанные с тренировочным процессом в «Ростове», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин совмещал работу в национальной команде с аналогичной должностью в «Ростове» до февраля 2025 года. В расширенный список сборной России на сбор в марте попали пять форвардов: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Кокшаров («Пари НН») и Иван Сергеев («Крылья Советов»). На счету 25-летнего Егора Голенкова один матч за сборную России до 20 лет.