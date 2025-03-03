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Александр Бубнов — об уходе Карпина из «Ростова»: это пошло им на пользу

Александр Бубнов — об уходе Карпина из «Ростова»: это пошло им на пользу
Александр Бубнов
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Ростов» на своём поле принимал московское «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Ростов», на мой взгляд, играл лучше, чем с Карпиным. Такое впечатление, что это пошло им на пользу. Они вздохнули, на них никто на бровке не орёт, руками не машет. Судьи перекрестились, мол этот ушёл», — поделился Бубнов в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 19 сыгранных встреч «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Джонатана Альба сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.

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