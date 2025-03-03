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Егор Титов: объективно «Спартак» сильнее «Оренбурга», более мастеровитая команда

Егор Титов: объективно «Спартак» сильнее «Оренбурга», более мастеровитая команда
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал победу красно-белых в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Первый матч после предсезонной подготовки. «Оренбург» показал, что они готовы и выглядели достойно в первом тайме. Если бы не пропущенный гол, то могли зацепить очко. Объективно «Спартак» сильнее, более мастеровитая команда, и сомнений не было, что дожмут.

Не могу составить чёткое понимание по новичкам. Здорово, что Солари сразу забил. Это для него будет триггером в дальнейшем. Парень будет прибавлять. Как мне рассказали, новичками довольны все в команде», — приводит слова Титова Metaratings.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 встреч. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).

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