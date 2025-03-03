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Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Краснодар» — «Крылья Советов»

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Краснодар» — «Крылья Советов»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025, в котором «Краснодар» на своём поле принимал самарские «Крылья Советов» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 41'     1:1 Са – 48'    

«Хорошая игра для Шафеева. Правильно засчитали гол в ворота «Краснодара», офсайда там не было. Это очень сложный момент, поэтому здесь стоит отдельно отметить ассистента Хатуева. На 63-й минуте Шафеев предоставил принцип преимущества «Краснодару», а там был толчок рукой в лицо Кривцову.

Реальная грубость, причём осознанная — разбили губу. Хорошее решение Шафеева, но, когда мяч покинул поле, надо было показывать жёлтую игроку «Крыльев» за грубую игру. К счастью, карточка не была бы второй, поэтому ничего страшного. Общая картинка — очень хорошая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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