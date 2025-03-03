«Милан» объявил о продлении контракта с полузащитником Тейани Рейндерсом до 2030 года

Полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов Тейани Рейндерс продлил контракт с итальянским клубом. О заключении нового соглашения сообщает официальный сайт «Милана». Срок действия нового трудового договора футболиста с клубом составит пять лет — до лета 2030 года.

Тейани Рейндерс выступает в составе «Милана» с лета 2023 года. Красно-чёрные заплатили нидерландскому «АЗ Алкмар» за переход центрального полузащитника € 20,5 млн. Прошлый контракт Рейндерса с «Миланом» истекал летом 2028 года. По данным СМИ, зарплата футболиста увеличилась до € 3 млн за сезон.

В текущем сезоне на счету Тейани Рейндерса 40 матчей за «Милан» во всех турнирах. 26-летний хавбек записал на свой счет 12 голов и три результативные передачи.