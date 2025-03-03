Радимов — о травме Тюкавина: шансы «Динамо» на чемпионство полетели к нулю

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что из-за травмы «крестов» нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина шансы бело-голубых на чемпионство равны нулю.

«Знаете, как акции на рынке падают? Вот акции «Динамо» полетели вниз. Сейчас шансы [на чемпионство] полетели к нулю. Просто эта травма лишила шанса «Динамо». У меня вопрос к Личке.

Почему между «Динамо» и «Ростовом» такая разница в физической готовности? Просто космическая разница. Чудо, что они забрали одно очко в этой встрече.

Я считаю, что Личка провалил подготовку. Команда просто не готова ко второй части сезона. Если в прошлом году ты остановился в шаге от чемпионства, то какую задачу надо ставить теперь? Но после того, что я увидел, даже о тройке нельзя мечтать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 16 млн.