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Данил Глебов: болельщики «Ростова» тепло встретили, было очень приятно

Данил Глебов: болельщики «Ростова» тепло встретили, было очень приятно
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Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов рассказал, как его встретили болельщики «Ростова» во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с бело-голубыми (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Как отнёсся к приему болельщиков «Ростова»? Тепло встретили, хочу поблагодарить их, было очень приятно. Пожелаю им всего самого хорошего, и чтобы команда «Ростов» радовала их», – приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Данил Глебов перебрался в московское «Динамо» из «Ростова» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 8 млн.

За «Ростов» в текущем сезоне полузащитник провёл 23 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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