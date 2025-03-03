Данил Глебов: болельщики «Ростова» тепло встретили, было очень приятно

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов рассказал, как его встретили болельщики «Ростова» во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с бело-голубыми (1:1).

«Как отнёсся к приему болельщиков «Ростова»? Тепло встретили, хочу поблагодарить их, было очень приятно. Пожелаю им всего самого хорошего, и чтобы команда «Ростов» радовала их», – приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Данил Глебов перебрался в московское «Динамо» из «Ростова» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 8 млн.

За «Ростов» в текущем сезоне полузащитник провёл 23 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.