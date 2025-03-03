Данил Глебов: болельщики «Ростова» тепло встретили, было очень приятно
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Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов рассказал, как его встретили болельщики «Ростова» во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с бело-голубыми (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77' 1:1 Мохеби – 82'
«Как отнёсся к приему болельщиков «Ростова»? Тепло встретили, хочу поблагодарить их, было очень приятно. Пожелаю им всего самого хорошего, и чтобы команда «Ростов» радовала их», – приводит слова Глебова «РБ Спорт».
Данил Глебов перебрался в московское «Динамо» из «Ростова» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 8 млн.
За «Ростов» в текущем сезоне полузащитник провёл 23 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
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