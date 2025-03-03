Арбитр Федотов: Тюкавин получил травму не из-за Осипенко. И это не пенальти

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о травме «крестов» нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в матче с «Ростовом» (1:1) в 19-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«На 17-й минуте Осипенко потянул Тюкавина. Травму игрок «Динамо» получил не из-за этого — просто неудачно воткнулся в газон. И это не 11-метровый, потому что, во-первых, мяч не шёл в зону борьбы, а был метрах в 15 от этих игроков.

Во-вторых, эта борьба вообще не влияла на ситуацию на поле. Говорить о пенальти смысла нет, Левников момент видеть не мог. Это решение только VAR. Я считаю, они абсолютно правильно поступили — продолжили игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.