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Арбитр Федотов: Тюкавин получил травму не из-за Осипенко. И это не пенальти

Арбитр Федотов: Тюкавин получил травму не из-за Осипенко. И это не пенальти
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о травме «крестов» нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в матче с «Ростовом» (1:1) в 19-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«На 17-й минуте Осипенко потянул Тюкавина. Травму игрок «Динамо» получил не из-за этого — просто неудачно воткнулся в газон. И это не 11-метровый, потому что, во-первых, мяч не шёл в зону борьбы, а был метрах в 15 от этих игроков.

Во-вторых, эта борьба вообще не влияла на ситуацию на поле. Говорить о пенальти смысла нет, Левников момент видеть не мог. Это решение только VAR. Я считаю, они абсолютно правильно поступили — продолжили игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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