Арбитр Федотов отреагировал на претензии «Факела» к судье матча с «Химками»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025, в котором подмосковные «Химки» принимали воронежский «Факел» (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга).

«Не понимаю претензий болельщиков и игроков «Факела» к Кукуляку по моменту на 55-й минуте. Они сами задают вопрос и сами на него отвечают, но почему-то в это не верят. Мяч действительно попал в руку — но ничего больше. Кукуляк находился в открытой позиции и продолжил игру — правильное ключевое решение.

Рука игрока «Химок» была в естественном положении и опущена вниз», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.