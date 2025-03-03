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Арбитр Федотов отреагировал на претензии «Факела» к судье матча с «Химками»

Арбитр Федотов отреагировал на претензии «Факела» к судье матча с «Химками»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025, в котором подмосковные «Химки» принимали воронежский «Факел» (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'    

«Не понимаю претензий болельщиков и игроков «Факела» к Кукуляку по моменту на 55-й минуте. Они сами задают вопрос и сами на него отвечают, но почему-то в это не верят. Мяч действительно попал в руку — но ничего больше. Кукуляк находился в открытой позиции и продолжил игру — правильное ключевое решение.

Рука игрока «Химок» была в естественном положении и опущена вниз», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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