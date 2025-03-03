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Арбитр Федотов разобрал момент с Лунёвым и Комличенко в матче «Ростов» — «Динамо»

Арбитр Федотов разобрал момент с Лунёвым и Комличенко в матче «Ростов» — «Динамо»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о спорном эпизоде в матче 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025, в котором «Ростов» на своём поле принимал московское «Динамо» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Теперь насчёт момента на 54-й минуте. Никто не понял, что произошло. Игрок «Динамо» отдал пас Лунёву, тот неудачно вынес, коснулся мяча рукой, и в него влетел Комличенко. Когда мяч срезается у вратаря, он может играть руками. И Комличенко врезался в Лунёва, когда тот уже зафиксировал мяч.

Поэтому Левников правильно назначил штрафной в пользу «Динамо». И правильно не стал наказывать Комличенко, ничего особенного он не сделал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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