Арбитр Федотов разобрал момент с Лунёвым и Комличенко в матче «Ростов» — «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о спорном эпизоде в матче 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025, в котором «Ростов» на своём поле принимал московское «Динамо» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«Теперь насчёт момента на 54-й минуте. Никто не понял, что произошло. Игрок «Динамо» отдал пас Лунёву, тот неудачно вынес, коснулся мяча рукой, и в него влетел Комличенко. Когда мяч срезается у вратаря, он может играть руками. И Комличенко врезался в Лунёва, когда тот уже зафиксировал мяч.

Поэтому Левников правильно назначил штрафной в пользу «Динамо». И правильно не стал наказывать Комличенко, ничего особенного он не сделал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.