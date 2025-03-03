Диего Лаксальт: сейчас стало ещё больше команд, которые сражаются за золотые медали

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал борьбу за чемпионство в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«Сейчас стало ещё больше команд, которые сражаются за золотые медали. Если в том году их было три, то сейчас – уже шесть. Впереди ещё много матчей, так что всё может поменяться в любую секунду – кто-то отвалится, кто-то присоединится [к гонке].

Что мы можем сделать со своей стороны? Только работать, работать и ещё раз работать. Делать всё для того, чтобы в последней встрече нынешнего сезона взять реванш за прошлое. В последнем матче, кстати, мы опять играем против «Краснодара», – приводит слова Лаксальта Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 19 встреч. На второй строчке располагается «Спартак», заработавший 40 очков. Третье место с 40 очками занимает «Краснодар». Четвёрку замыкает московское «Динамо», набравшее 36 очков.