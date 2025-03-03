Вингер «Ювентуса» Франсишку Консейсау выбыл из-за травмы подколенного сухожилия

22-летний вингер «Ювентуса» и сборной Португалии Франсишку Консейсау получил травму. Как сообщает официальный сайт «Ювентуса», португалец испытал мышечный дискомфорт, а медицинское обследование, которое было проведено сегодня, 3 марта, выявило растяжение подколенного сухожилия.

Ожидается, что Консейсау пропустит около 10 дней. Португальский вингер перебрался в «Ювентус» из «Порту» на правах аренды в августе прошлого года. Сумма сделки составила € 7 млн. У туринцев также есть опция выкупа игрока.

Всего в текущем сезоне на счету Консейсау пять голов и пять результативных передач, включая единственный гол в матче с «Интером» (1:0) в 25-м туре Серии А. В 28-м туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Аталантой». Игра пройдёт в воскресенье, 9 марта.