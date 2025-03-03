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Лаксальт: люди в России любезные и доброжелательные, они хорошо относятся к иностранцам

Лаксальт: люди в России любезные и доброжелательные, они хорошо относятся к иностранцам
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт поделился своими впечатлениями о России.

– Ты был в сборной Уругвая на ЧМ-2018 в России. Какой тебе тогда показалась наша страна? Что за это время изменилось?
– В 2018 году у меня особо не было времени и возможностей, чтобы погулять по городам России, посмотреть Москву, так как я постоянно находился внутри команды. Можно сказать, что мы как бы были не в России, а внутри большого собрания разных стран и культур на территории России.

А вот как только я приехал в «Динамо», то сразу начал изучать страну и людей, живущих в ней. Люди в России любезные и доброжелательные, они очень хорошо относятся к иностранцам и всегда стремятся как-то помочь. Мне и моей семье очень нравится жить в России. Конечно, во время чемпионата мира я тоже обращал внимание на это, но познакомился поближе с этим только после перехода в клуб, — приводит слова Лаксальта Metaratings.

В нынешнем сезоне Диего Лаксальт сыграл за московское «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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