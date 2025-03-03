Даку показал тату с экс-футболистом «Рубина», Мирлинд не знал, что тот играл за казанцев

Форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку продемонстрировал татуировку с бывшим нападающим казанской команды Обафеми Мартинсом. Тату посвящено детству футболиста.

— Вот здесь у меня есть одна татуировка — это Обафеми Мартинс. Когда я был ребёнком, отец мне подарил футболку. На этом тату изображён я вместе со своим старшим братом, когда он брал меня с собой на игры. Каждый раз, когда я шёл с ним на футбол, я надевал эту футболку, поэтому меня называли Мартинсом в детстве.

— Обафеми Мартинс играл за «Рубин».

— Нет, я не знал! Я не знал об этом, — рассказал Даку в интервью пресс-службе «Рубина».

Нигерийский нападающий Обафеми Мартинс выступал за «Рубин» с июля 2010 года по сентябрь 2012-го. На его счету пять голов и три голевые передачи в 35 матчах за клуб. В активе Мирлинда Даку девять голов и шесть результативных передач в 18 встречах текущего сезона Российской Премьер-Лиги.